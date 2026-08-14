Kofler: “Cagliari grande opportunità. Ho detto sì immediatamente”

14/08/2026 | 21:37:44

Il giocatore del Cagliari, Raphael Kofler, ha parlato dopo la vittoria contro l’Arezzo in Coppa Italia.

Le sue parole: “Sicuramente una partita molto difficile, a causa del caldo, ma è stata una partita emozionante perché la prima ufficiale davanti al nostro pubblico. Con Rodriguez mi sono trovato bene, così come con tutti i miei compagni. Mi hanno accolto benissimo tutti”.

Quale è il tuo obiettivo personale? “Cercherò di essere sempre pronto. Vorrei cercare di imparare da tutti i miei compagni e fare sempre del mio meglio”.

Come ti trovi in Sardegna? “Mi sto trovando benissimo, è un posto bellissimo e ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione”.

Avete sofferto più il caldo o i tentativi degli avversari? “Credo ci sia stata un po’ di frenesia, ma il caldo e la fatica hanno condizionato tanto. Fa parte della preparazione, ma siamo pronti a migliorare”.

Può essere l’entusiasmo la chiave di volta per questa stagione? “Quella è sicuramente la chiave. Noi giovani siamo tutti carichi di entusiasmo e siamo sempre attenti a ciò che ci dice il mister”.

Che cosa ti ha trasmesso Bisoli? E come si è svolta la tua trattativa? “Ho esordito tre anni fa con Bisoli e se sono qui lo devo a lui e al suo aiuto nel farmi crescere. Per la trattativa, sono molto fiero di essere qua. Quando il Cagliari mi ha cercato, non ci ho pensato due volte ad accettare per venire qua”.

Quali sono le sensazioni in vista del debutto in campionato? “Al netto di quanto visto oggi, credo che ci siano buone basi. Siamo tutti molto carichi e positivi”.

Foto: X Cagliari