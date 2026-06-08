Koeman: “Mia moglie è malata di cancro, sarebbe il massimo arrivare in finale ai Mondiali e averla qui”

08/06/2026 | 15:43:00

Il ct dell‘Olanda Koeman ha parlato in conferenza stampa dando un triste annuncio: “Mia moglie è malata di cancro. Ogni mercoledì pomeriggio mia moglie si sottopone a una terapia e poi soffre di effetti collaterali per uno o due giorni. Se riuscisse a venire qui in caso arrivassimo in finale, sarebbe il massimo. Se ne parla e si affronta la cosa insieme. Purtroppo a distanza, ora. È la scelta che abbiamo fatto. In questo senso, il calcio offre anche una distrazione. È una valvola di sfogo”.

Foto: Instagram Olanda