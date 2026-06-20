Koeman: “Marocco o Brasile ai sedicesimi? Non preferisco nessuno. Malen a destra perché Summerville non era al top”

20/06/2026 | 22:22:06

Il ct dell’Olanda Koeman ha parlato così in conferenza stampa dopo il grande successo sulla Svezia: “Marocco o Brasile ai sedicesimi? Non preferisco nulla, sono due squadre molto forte. Il Marocco ha giocato bene la prima parte, il Brasile la seconda. Non ho preferenze, prima vediamo di vincere il gruppo e poi vediamo chi ci tocca. Ho qualche critica ma ho assolutamente goduto della prestazione della sua partita. Crysencio non era al 100% e quindi ho messo Malen sulla destra”.

Foto: Instagram Olanda