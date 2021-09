Koeman: “Il mio rinnovo? Ecco come stanno le cose”

Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dell’Algemeen Dagblad in cui si è lamentato della fuga di notizie (ad opera di Laporta) riguardo il rinnovo del suo contratto.

“Sono venute fuori cose che mi hanno infastidito, non hanno mostrato supporto per l’allenatore. Due settimane fa abbiamo avuto una conversazione su un nuovo contratto. Nulla di quella conversazione è uscito sulla stampa fino a quando il presidente non ha commentato con alcuni giornalisti la scorsa settimana la situazione che stava attraversando il club, le finanze e altro ancora. Il giorno dopo, i media hanno detto “Koeman potrebbe firmare un nuovo contratto se soddisfacesse tre condizioni”. Pensavo che questo non potesse accadere”.

Una di quelle condizioni era che Riqui Puig e Umtiti dovessero giocare più minuti. A tal riguardo l’olandese ha chiosato: “Io sono quello che deve decidere chi gioca”.

Foto: Twitter Barcellona