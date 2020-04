KLUIVERTH AGUILAR, IL FUTURO DIAMANTE LIQUIDO DI GUARDIOLA

“Andare al City è qualcosa di grande per la mia carriera. – ha commentato il 16enne – Sono felice che mi abbiano preso. È un club con grandi giocatori, un grande allenatore e tifosi straordinari. Il mio obiettivo è diventare un giocatore della prima squadra. Sono contento che la possibilità di trasferirmi in Europa si sia presentata mentre ero un giocatore dell’Alianza.” Costato complessivamente 1,5 milioni di sterline (2,5 milioni di Euro), andrà a completare la batteria di destra del City insieme all’altro neo-acquisto Yan Couto, a cui si unirà solamente dal 5 maggio 2021, al compimento dei 18 anni. Probabilmente, poi, sarà destinato a lasciare la base per essere testato in un campionato più competitivo. L’opzione più probabile è quella di un’esperienza in una delle squadre della galassia City Football Group: New York City (Stati Uniti), Melbourne City (Australia), Yokohama Marinos (Giappone), Montevideo City Torque (Uruguay), Girona (Spagna), Sichuan Jiuniu (Cina) o Mumbai City FC (India). Poi, in caso di buoni risultati, sarà pronto a diventare il seso peruviano nella storia del campionato inglese dopo Claudio Pizarro, Jefferon Farfan, Andre Carillo, Diego Penny, Nobby Solano e Ysrael Zuniga.