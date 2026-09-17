Klopp: “Tresoldi non ha ancora deciso tra Germania e Italia”

17/09/2026 | 12:41:46

Jurgen Klopp, nel corso della conferenza stampa nella giornata delle convocazioni, ha anche parlato di Nicolò Tresoldi, non chiamato in Nazionale maggiore. L’attaccante classe 2004 del Club Brugge ha già giocato per la Germania under 21, ma senza aver ancora esordito in prima squadra: “Tresoldi non ha ancora scelto tra Germania e Italia. Non è una decisione facile da prendere per un giovane. Non vogliamo mettergli pressione. Vogliamo mostrargli le possibilità”.

Foto: X Brugge