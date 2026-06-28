Klopp: “Iraola è un ottimo tecnico ma deve scattare qualcosa. Salah? È un esempio per molti”

28/06/2026 | 18:48:30

L’ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, ha concesso un’intervista a ESPN. Queste le sue parole sulla stagione del Liverpool:

“Perché la squadra ha avuto questo calo? Non ne ho idea. Non sono abbastanza vicino per giudicarlo. Sono stato molto felice che abbiano vinto un campionato un anno prima e non ho idea di cosa non abbia funzionato l’anno successivo. Quindi penso che nessuno fosse molto felice della stagione. Era evidente, ma si sono comunque qualificati per la Champions League ed è un grande successo. Quindi ora possono ripartire e avere un nuovo allenatore, Andoni Iraola, che è un ottimo tecnico, così come lo è Arne Slot, ma deve scattare qualcosa. Deve funzionare insieme per molto tempo e per questo serve anche fortuna. C’è stata una situazione prima della scorsa stagione al Liverpool che nessuno si aspettava accadesse e gestire questo tipo di cose è davvero difficile. Non so esattamente cosa sia successo, ma la scorsa stagione ormai è alle spalle e ora possono guardare al futuro. Salah? Per come la vedevo con i miei giocatori, l’ho sempre detto: voglio essere amico dei miei giocatori. Non posso essere il loro migliore amico. Mentre lavori insieme, a volte i giocatori pensano che non sia nemmeno loro amico perché devo prendere decisioni che non gli piacciono. Ma la cosa bella è che tutto questo è passato… La cosa più forte nella vita sono i bei ricordi. Sono più forti praticamente di qualsiasi altra cosa. E in questo momento li condividiamo, quindi siamo amici e ora lui è al Mondiale. Questo è un giocatore eccezionale. È un esempio per molti, moltissimi, non solo nel mondo arabo, ma ovviamente anche nel mondo arabo. Penso che l’Egitto sia probabilmente uno dei paesi in cui è meglio che io non vada in vacanza perché mi ha reso davvero famoso lì! Quindi non c’è possibilità di vacanza. Siamo stati fortunati con molti giocatori, ma credo che con Mo in particolare, per i numeri che ha prodotto negli anni, non ha eguali”.

Foto: X Liverpool