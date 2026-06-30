Klopp: “Io CT della Germania? Non è il momento giusto per parlarne, soprattutto con me”

Dopo l’eliminazione a sorpresa della Germania da parte del Paraguay ai rigori, MagentaTv ha intervistato Klopp su un suo possibile futuro ruolo da CT: “Non ci ho ancora pensato. Ho vissuto spesso anche io, da allenatore, situazioni in cui un grande sogno è andato in frantumi. Capisco che, quando si parla del commissario tecnico della Germania, venga fatto il mio nome. Ma non è il momento giusto per parlarne, soprattutto non con me. Ho un lavoro che faccio molto volentieri. E, da quanto ho sentito, quello del CT non è un lavoro part-time”.

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