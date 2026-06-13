Khoukhi gela la Svizzera al 95′: finisce 1-1 contro il Qatar

13/06/2026 | 23:07:52

La Svizzera fallisce l’esordio al Mondiale. La compagine elvetica frena 1-1 contro il Qatar all’esordio Mondiale. La compagine di Yakin domina la gara ma non la chiude e arriva la beffa al 95′. La Svizzera la sblocca al 17′ con un rigore di Embolo. Ma non la chiude, grandi chance per gli elvetici che però non trovano il 2-0.

E allora arriva la beffa al 95′ con un colpo di testa di Khoukhi che trova l’1-1 clamoroso. In classifica, tutte e 1 nel girone B.

Foto: X Svizzera