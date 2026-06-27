Kessie: “Io alla Juve? So che se ne parla, sarei un gran colpo. Vedremo dopo i Mondiali”

27/06/2026 | 15:14:57

Kessie ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello sport, commentando anche le voci sul futuro: “La Juventus? Si, si, se ne parla, ho visto. Io penso solo al Mondiale, ma dico che sarei un gran bel colpo. In forma, al Mondiale, e soprattutto svincolato, difficile chiedere di più! Per quello mi vogliono in tanti, hanno ragione! Però per altri 5 giorni sono un giocatore dell’Al Ahli di Gedda. Dopo la partita dei sedicesimi ci vediamo e ti dico qualcosa. Il mio agente sta lavorando, le chiamate sono tante, e ripeto, è normale: anche io mi prenderei in queste condizioni fisiche ed economiche!”

Foto: Instagram Kessie