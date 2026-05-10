Keita: “Io via dal Parma? Qui mi hanno dato tutto. Il mio sogno è essere felice”

10/05/2026 | 21:17:18

Mandela Keita del Parma ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro la Roma: “Il gol lo dedico a mia mamma. Oggi non abbiamo avuto fortuna, altre volte sì, noi però abbiamo sempre dato tutto, anche oggi per vincere questa partita. Sono molto contento dei compagni, del mister e dello staff perché abbiamo dato tutto e ringrazio i tifosi perché ci hanno spinto tanto. Io via da Parma? Io sono molto contento di essere a Parma, mi hanno dato tutto. Sapete come era andata la mia prima partita con espulsione. Loro mi hanno dato fiducia e supporto, io devo dare tutto per loro. Sono molto contento di essere qui, posso solo ringraziare i tifosi e la città, tutto quello che avete dato per me. Darò tutto quello che ho fino all’ultima partita, sono molto felice di esser qui. Per me il sogno è essere felice, vedere la mia famiglia felice, e spero che il mondo diventi migliore. Ma per me, personalmente, voglio ancora migliorare tante cose su tanti aspetti. La mia partita non l’ho giocata molto bene, potevo fare tante cose meglio, ma voglio veramente andare al top e per questo devo lavorare ogni volta. Devo aiutare i miei compagni e ascoltare l’allenatore. Spero di fare tante cose con la mia carriera, spero di giocare in Europa, magari un giorno, perché ho tante ambizioni, ma devo stare con i piedi per terra”.

foto sito parma