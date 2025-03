Keita Balde: “Ero convinto di segnare oggi. Darò il massimo fino alla fine”

Keita Balde, attaccante del Monza, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Ero convinto di segnare oggi, al di là che fosse il mio compleanno”.

Cosa ti è successo negli ultimi anni?

“Al Monaco sono andato in una grande società, come all’Inter. L’Espanyol è una grande società in Spagna, in Turchia è stata una scelta un po’ sbagliata. Adesso sono in Italia e farò di tutto per dare il massimo fino a fine campionato”.

Non è il primo gol che fai all’Inter.

“Lo stadio lo conosco, così come i difensori e i loro punti deboli. Mi eccita giocare qui”.

Come ti sei sentito ad essere arrivato in prova al Monza?

“Per me in testa non c’è mai stata prova, sono stato tesserato dopo due giorni”.

Foto: X Monza