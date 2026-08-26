Kean, il Centenario, il Como che aspetta. E sull’offerta…

26/08/2026 | 23:20:37

Quella di Moise Kean non è sicuramente una storia esemplare di calciomercato. La Fiorentina ha sbagliato la strategia, non inserendo una deadline come avrebbe fatto qualsiasi club visto che parliamo del calciatore più rappresentativo. E se Paratici fa il mercato, al resto ci avrebbe dovuto pensare chi è nella stanza dei bottoni, sempre in stretto contatto con l’ex Juve. Nulla, silenzio. Ma l’atteggiamento dell’attaccante non è certo da tramandare, allenamenti saltati e ammutinamento proprio nella settimana del Centenario viola. L’offerta del Como è quella che vi abbiamo svelato due giorni fa (non ieri) per un totale di 40 milioni, bonus compresi. Palla al centro, il Como non vorrebbe aspettare a vita anche perché il mercato è agli sgoccioli. E almeno per ora non ha intenzione di rilanciare.

Foto: Instagram Azzurri