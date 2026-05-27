Kasper Schmeichel annuncia il ritiro: “Da giugno smetterò di giocare a calcio a livello agonistico”

27/05/2026 | 10:52:38

Il portiere del Celtic Glasgow, Kasper Schmeichel, ha annunciato ai microfoni dell’emittente danese TV2 Sport di volersi ritirare dal calcio giocato dopo aver sofferto per un infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori per mesi. Queste le sue parole:

“Quando il mio contratto con il Celtic scadrà a giugno, smetterò di giocare a calcio a livello agonistico. È una decisione che è stata presa per me. Diversi chirurghi ed esperti mi hanno consigliato riguardo alla mia spalla e mi hanno detto di non contare su un ritorno ai massimi livelli del calcio. Ci ho pensato a lungo, ma credo che ora sia il momento giusto”.

Foto: sito Celtic