Kang-in Lee si avvicina all’Atletico Madrid: accelerata nella trattativa con il PSG

05/07/2026 | 15:10:36

Kang-in Lee è sempre più vicino all’Atletico Madrid, il sudcoreano del PSG sta per iniziare una nuova avventura nella Liga Spagnola, come riporta il giornalista Ruben Uria. La trattativa per il passaggio di Lee all’Atletico Madrid non si è mai interrotta, ma ha registrato un’accelerata forte nelle ultime ore, entrando nella fase conclusiva. Sono ore decisive per lo sbarco in Spagna del calciatore del PSG..

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