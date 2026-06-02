Kane: “Per i gol segnati sarò tra i favoriti per il Pallone d’Oro”

02/06/2026 | 11:08:51

Harry Kane, parlando a L’Èquipe, lancia la sua candidatura ufficiale come prossimo Pallone d’Oro: “ Considerando quello che abbiamo vinto ed i goal che ho segnato, sarò tra i favoriti per il prossimo Pallone d’Oro”. La lotta per succedere a Dembélé dipenderà anche dall’esito del Mondiale: “Se dovessimo conquistare i Mondiali con la Nazionale, credo che il premio possa essere vinto da un inglese”. Cerimonia che quest’anno cambia location e si svolgerà a Londra, città natale del numero 9: “Forse sarà di buon auspicio, sarebbe incredibile riceverlo in casa”. Kane sa di non essere stato l’unico ad avere una stagione super ed infatti come principali concorrenti ha indicato il compagno di squadra Olise ed i finalista di Champions League.

Foto. Instagram Bayern Monaco