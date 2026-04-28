Kane: “Quando perdi 5-4 vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Ce la giocheremo al ritorno”

28/04/2026 | 23:35:56

Harry Kane ha parlato ai media tedeschi dopo la sconfitta contro il PSG: “È stata una partita folle, senza dubbio. Quando si vedono nove gol vuol dire che è successo davvero di tutto. Dobbiamo rivedere la gara e capire meglio cosa non ha funzionato e come gestire certe situazioni. Possiamo trarre fiducia da questo. Eravamo in grande difficoltà, ma siamo riusciti a reagire e siamo andati vicini al pareggio. Tra una settimana giocheremo all’Allianz Arena e dovremo farci trovare pronti. Quando sei sotto 5-2 in una semifinale in trasferta, la partita può sfuggirti completamente di mano. Invece abbiamo reagito e ora ce la giocheremo”.

foto x bayern