Kane: “Partita pazzesca. Bravi a sfruttare subito la loro espulsione”

15/04/2026 | 23:45:55

Karry Kane, bomber del Bayern Monaco, ha parlato a Prime Video dopo la vittoria sul Real Madrid.

Queste le sue parole: “È stata una partita pazzesca, sin dall’inizio. È stata avanti e indietro, ci hanno punito nelle transazioni ma dovevamo stare solo tranquilli nel secondo tempo e aspettare il finale. È quello che è successo dopo l’espulsione di Camavinga, e abbiamo vinto”.

Da centravanti arretri sempre per contribuire al gioco, vuoi finire da 10? “Mi diverto ad aiutare i miei compagni nel gioco con i miei passaggi, inoltre allontanarmi mi aiuta a trovare spazio, a rendere più difficile marcarmi per gli avversari, da quando Kompany è qui è diventato più facile per me”.

Foto: sito Bayern