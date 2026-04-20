Kane: “Felice per terzo trofeo con il Bayern. Ora puntiamo a dire la nostra in Champions”

20/04/2026 | 11:43:49

Harry Kane, stella del Bayern Monaco, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria del campionato tedesco, il terzo trofeo che il giocatore vince in carriera.

Queste le sua parole: “È una bella ricompensa per tutto il duro lavoro e l’impegno, sia dal punto di vista della squadra e dello staff, sia dal punto di vista personale, per tutto ciò che accade dietro le quinte. Naturalmente, al Bayern Monaco ci si aspetta che vinciamo il campionato, ma bisogna comunque fare il proprio dovere e affrontare ogni allenamento. Ed è questo l’importante: festeggiare e godersi tutti questi momenti insieme”.

Occhio alla Champions: “Certo, sappiamo bene di avere ancora molto per cui giocare quest’anno, in particolare la semifinale di Champions League contro il PSG, ma non si deve sottovalutare il lavoro che è stato compiuto in questa stagione. È un po’ diverso rispetto all’anno scorso. Avevamo la possibilità di festeggiare davvero e di goderci una grande serata tutti insieme. Probabilmente non accadrà subito, ma troveremo il momento giusto per farlo”.

Foto: sito Bayern