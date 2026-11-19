Kane ammette: “Mi piacerebbe vincere un altro Pallone d’Oro”

19/11/2026 | 20:32:35

Le parole di Harry Kane a Footmercato: “Sono estremamente orgoglioso di aver vinto il Pallone d’Oro, e riceverlo nella mia città natale ha reso il momento ancora più speciale. Vedere il mio nome accanto a quello di giocatori come Ronaldo, che me l’ha consegnato quella sera, Cristiano Ronaldo, Messi e Gerd Müller è motivo di grande orgoglio, soprattutto considerando i miei inizi di carriera. L’ho sempre ammirato molto. Benzema? Quello che ha realizzato al Real Madrid nel 2022 è stato davvero impressionante. Ha questa capacità di arretrare a centrocampo e giocare quasi come un numero 10, dettando i ritmi di gioco. Ora dico che mi piacerebbe vincere un altro Pallone d’Oro”.

Foto: Sito Bayern