Kamada: “Proveremo a ripetere la gara dell’andata. Vogliamo vincere il trofeo”

15/04/2026 | 21:52:44

Daichi Kamada, ex Lazio, centrocampista del Crystal Palace, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Ho giocato tante partite europee in passato, ho esperienza ma non so quanto questo possa contare nella partita di domani. Sia io che Glasner abbiamo vinto trofei in passato, cerchiamo di replicare quello che abbiamo fatto, difenderci bene e ripartire, questo è il motivo per cui abbiamo fatto bene”.

Cosa farà il prossimo anno? “Il contratto scade a fine anno, ma io non so il mio futuro, voglio concentrarmi su quello che è il presente e godermi il momento”.

Che ricordo ha della Lazio? “Alla Lazio ho vissuto un bellissimo anno, non so cosa sia successo poi alla fine. Ho avuto anche dei momenti difficili, ma sembrava tutto fatto per rimanere, poi ripeto non so cosa è successo tra il mio procuratore e Lotito, ma mando un saluto a tutti i tifosi biancocelesti”.

Foto: Instagram Crystal Palace