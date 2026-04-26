Kalulu: “Tornare a San Siro mi fa sempre un certo effetto. C’è amarezza per il risultato”

26/04/2026 | 23:43:01

Pierre Kalulu ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Juventus, gara della 34ª giornata di Serie A chiusa sullo 0-0: “Dal campo personalmente c’è sempre un po’ di amarezza. Abbiamo avuto alcune situazioni, anche se la partita era molto chiusa. Però vedo anche il lato positivo: San Siro è sempre un campo complicato da cui portare via punti. Dobbiamo lavorare per migliorare ciò che non ha funzionato. È sempre un’emozione particolare, fa un certo effetto. Quando hai vissuto momenti positivi, è bello tornare. Sono contento di aver rivisto uno stadio che ha ricominciato a cantare”.

Foto: Instagram Juventus