Kaka: “Ramos è un bomber. Dimissioni Maldini e Leonardo dalla Nazionale? Stupito. Sarebbe stato un bene per il calcio italiano averli”

31/10/2026 | 09:50:39

Ricardo Kaka, Pallone d’Oro 2007 e leggenda del Milan, questa sera sarà a San Siro per il derby e, per l’occasione, ha parlato di diversi temi a La Gazzetta dello Sport.

Sul Milan attuale: “È in costruzione. Per sette anni è stato il Milan di Leao, un grande sul quale si puntava tanto. Adesso è diverso, la squadra è un collettivo con volti nuovi e due maestri: Modric resta il cervello, poi c’è Rabiot. E Ramos è un bomber. Ci vorrà un po’ di tempo per assemblare, importante è puntare sempre in alto, anche in Europa League”.

Sulle dimissioni di Maldini e Leonardo dalla Nazionale: “Sono meravigliato per il poco tempo passato prima delle loro dimissioni. Da lontano è difficile giudicare, credo però che sarebbe stato un bene per il calcio italiano avere persone così competenti alla guida, spero che l’Italia riprenda presto il suo posto”.

Sul Brasile di Carlo Ancelotti: “Al Mondiale non benissimo, però ci vuole un po’ di tempo, la nazionale è diversa da un club dove stai lì ogni giorno a valutare i giocatori. Carlo ha potuto lavorare con il gruppo soltanto un anno. Al prossimo Mondiale saranno cinque anni di preparazione, cinque anni con questi ragazzi, apprendendo la cultura del paese, sapendo un po’ cos’è giocare il mondiale con il Brasile. Quindi ho tanta fiducia”.

Sull’Inter: “È il club che sta facendo ancora bene dopo la scorsa stagione. Squadra da battere, ma noi milanisti possiamo farlo già in questo derby. Chivu come allenatore è stata una bella sorpresa, all’inizio l’Inter non giocava bene, poi ha corretto il tiro. Ma non direi che per lo scudetto si tratti di una corsa in solitaria come pensate in Italia: vedo la partita aperta e la strada per lo scudetto ancora di più. Il campionato è lungo”.

Foto: X Milan