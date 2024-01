Kaiser Franz: una carriera leggendaria, due Palloni d’Oro. Un mito per tutti

Giocatore, allenatore, dirigente, Presidente. Ecco ciò che è stato Franz Beckenbauer, scomparso nella giornata di domenica all’età di 78 anni. Capitano della Germania Ovest durante gli anni ’70, allenatore della Nazionale dall’84 al ‘90 e del Bayern Monaco negli anni ’90, Beckenbauer è considerato da molti il più forte difensore al mondo. Dotato di innata classe e carisma, giocava come mediano per poi affermarsi come libero, diventato un ruolo simbolo di quegli anni capace di ispirare una futura leggenda come Franco Baresi. Il Kaiser ha vinto per due volte il Pallone d’oro, nel 1972 e nel 1976, diventando così il primo difensore della storia a vincere l’ambito premio due volte. Ha legato gran parte della sua carriera al Bayern Monaco, squadra nella quale è cresciuto, vincendo quattro Coppe di Germania, quattro Scudetti, una Coppa delle Coppe, tre Coppe dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Da allenatore ha vinto la Coppa del Mondo 1990 con la Germania, e con il Bayern il campionato tedesco 1993-1994 e la Coppa UEFA 1995-1996.

Foto: Instagram Federazione Tedesca