Kaio Jorge: “Vorrei restare al Cruzeiro, ma non decido io. E’ normale che arrivino offerte”

29/11/2026 | 11:06:02

L’attaccante del Cruzeiro, ex Juventus e Frosinone, Kaio Jorge ha parlato ai media brasiliani del suo futuro: “Dobbiamo aspettare che finisca quest’anno. Non sappiamo ancora come andrà. Lasciamo tutto nelle mani della dirigenza, che indicherà il percorso migliore per i giocatori. È normale che arrivino delle offerte. Quando un calciatore giovane si mette in mostra per due stagioni consecutive ad alto livello e segnando gol, è ovvio che attiri l’attenzione dei club europei, Il mio desiderio è restare nel club e lo sanno tutti, ma solo se sarà un bene per la società. A volte non posso decidere io”.

foto insta cruzeiro