Juventus, Zhegrova segna anche in Nazionale: tre gol e un assist nelle ultime quattro

27/09/2026 | 20:47:35

Chi vuole prendersi la scena in casa Juventus, dopo una stagione vissuta da comprimario e aver incassato l’esclusione dalle coppe europee, è Edon Zhegrova. L’esterno ex Lille ha iniziato benissimo la stagione, realizzando 3 gol e 1 assist in 187 minuti tra campionato e Nazionale. Nel tardo pomeriggio odierno è subentrato dalla panchina, a partita ormai compromessa, sul 2-0 per l’Austria, segnando il gol della bandiera dal dischetto. Alla Juventus, invece, ha siglato una doppietta di rabbia, forza e tecnica nella pazza sconfitta contro il Sassuolo. Con un Zhegrova in queste condizioni, migliorato dal punto di vista atletico rispetto alla scorsa annata, Spalletti può sorridere.

Foto: Instagram Zhegrova