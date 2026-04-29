Juventus, Yildiz parzialmente in gruppo. Lavoro differenziato per Thuram

29/04/2026 | 15:30:26

La Juventus si prepara per la partita di campionato contro l’Hellas Verona, che potrebbe avvicinare ancora di più i bianconeri alla qualificazione in Champions. Kenan Yildiz non è ancora in piena forma e oggi si è allenato parzialmente in gruppo. Thuram, invece, ha svolto un lavoro differenziato. In attacco arrivano buone notizie. Dusan Vlahovic è si è allenato con il resto del gruppo.

foto: Instagram Juventus