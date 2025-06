Juventus-Wyad, le formazioni ufficiali

22/06/2025 | 16:55:13

Sono ufficiali le scelte di formazione di Juventus e Wydad Athletic Club, gara valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Questi i due undici in campo a Philadelphia alle ore 18:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Kolo Muani. Allenatore: Tudor.

WYDAD AC (4-2-3-1): Benabid; Moufid, Ferreira, Meijers, Moufi; Boutouil, El Moubarik; Amrabat, Zemraoui, Lorch; Obeng. Allenatore: Benhachem

Foto: Instagram Juventus