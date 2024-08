Juventus, ufficiale la partnership con Omada

La Juventus annuncia con un comunicato stampa la partnership con Omada, il social Game sportivo in più rapida crescita in Europa: “Juventus annuncia la sua partnership con Omada, il Social Game sportivo in più rapida crescita in Europa. Omada è un social network progettato per i giovani appassionati di sport, lanciato nel 2021 in Francia. Un’app mobile che permette agli utenti di discutere le ultime notizie sportive e di competere gratuitamente attraverso previsioni sportive giornaliere. Con oltre 1 milione di giocatori al mese, la comunità di Omada si è rapidamente espansa oltre la Francia, diventando un appuntamento quotidiano per gli appassionati di sport negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Italia e in Spagna. Da oggi, e per i prossimi due anni, Omada è l’Official Youth Partner della Juventus: il marchio apparirà sui training kit delle squadre Next Gen e U20 e svilupperà contenuti coinvolgenti e divertenti per i social media. Inoltre, sfrutterà la sua partnership con Juventus per offrire la migliore esperienza possibile ai suoi utenti, offrendo regolarmente premi tramite l’app. «Per la prima volta, un brand ha scelto di associarsi direttamente con alcune delle nostre squadre giovanili, a riprova dell’ottimo lavoro che il Club sta portando avanti – commenta Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus – Omada è una realtà in forte ascesa, che, come la Juventus, ha nei giovani il proprio pubblico di riferimento. Questa è un’opportunità per creare nuovi e unici momenti di coinvolgimento rivolti a questa fascia d’età». «Siamo molto onorati di annunciare la nostra partnership con la Juventus, un Club di fama mondiale, che riflette la crescente importanza della nostra app a livello internazionale – afferma Adrien Miniatti, CEO e fondatore dell’app Omada. – Attraverso questa partnership, miriamo a continuare a fornire la migliore esperienza possibile ai nostri fan e alla comunità bianconera, sia all’interno dell’app che sui social media».

Foto: sito ufficiale Juve