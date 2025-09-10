Juventus, presentata la terza maglia per la stagione 2025/26

10/09/2025 | 10:36:34

Attraverso un comunicato, apparso in questi minuti sul sito ufficiale del club, la Juventus ha presentato ufficialmente la terza maglia per la stagione 2025/26. Questo il comunicato integrale: “Un ennesimo tuffo nell’eccellenza, uno sguardo come sempre alla tradizione, a concludere un’estate dedicata all’Italia. Oggi, Juventus e adidas svelano il Third Kit per la stagione 2025/26. Continuando lo storytelling di questa stagione sull’Eccellenza Italiana, il Third Kit rappresenta il capitolo successivo di una narrazione iniziata con un omaggio alla moda italiana attraverso l’Home Kit e che ha celebrato l’estate italiana con l’Away Kit. Questo ultimo kit trae ispirazione dai vigneti del Piemonte, un pilastro culturale della regione. Un’elegante grafica ingegnerizzata, ispirata al colore dell’uva, si sviluppa con delicatezza sulla maglia, completata da una combinazione di nero, bordeaux e verde scuro. Il risultato è un Kit che unisce eleganza e modernità: una dichiarazione di stile in campo che si trasforma in un capo di moda per i tifosi, da indossare sia per strada che sugli spalti in questa stagione. Dettagli premium valorizzano il design sia nella versione on-field che in quella replica. La maglia da gara, indossata dai giocatori, presenta le tre Strisce termoapplicate, lo stemma della Zebra di Juventus applicato a caldo e il celebre logo Trefoil, il tutto rifinito con un colletto a V e polsini in maglia piatta. Progettata per garantire prestazioni elevate e offrire ai giocatori il comfort necessario per giocare sotto pressione, la maglia on-field è dotata delle più recenti tecnologie adidas. La versione da gara è realizzata con materiali avanzati per massimizzare il flusso d’aria e mantenere i giocatori freschi, mentre la versione per i tifosi utilizza tessuti assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Il kit si completa con pantaloncini neri caratterizzati da dettagli color avorio sullo stemma del Club, sul logo Trefoil e sui numeri dei giocatori, oltre alle tre Strisce in verde scuro. Le calze nere con la scritta “Juventus” completano il look”.

foto sito Juventus