Juventus, porta inviolata: non ha mai preso gol nelle ultime cinque partite contro il Milan

26/04/2026 | 12:20:46

La Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara di Milan-Juventus, match della 34 esima giornata di Serie A che andrà in scena stasera a San Siro a partire dalle 20:45: “La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (2V, 3N): già striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l’ultimo gol del Diavolo ai piemontesi nella competizione è stato quello di Olivier Giroud, al 40° della partita del 28 maggio 2023. Dopo aver mancato l’appuntamento con il gol nelle ultime cinque sfide contro la Juventus in Serie A, il Milan potrebbe rimanere a secco di gare per più match di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato solo per la seconda volta nella storia – la prima, tra dicembre 1935 e marzo 1938 contro la Triestina (sei in quel caso). Perfetto equilibrio nelle ultime 13 sfide tra Juventus e Milan in campionato: quattro successi per parte e cinque pareggi. Solo l’Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due squadre ad aver realizzato almeno 100 gol in casa dei rossoneri nella competizione”.

Foto: insta di gregorio