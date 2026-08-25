Juventus, Perin saluta: “Ho sempre cercato di essere degno della maglia che ho indossato. Stare qui mi ha cambiato”

25/08/2026 | 18:15:18

Mattia Perin saluta la Juventus con un lungo messaggio sul proprio profilo Instagram. Per il portiere di Latina c’è una nuova missione: riportare il Palermo in Serie A.

La lettera: “Ci sono luoghi che attraversi.

E poi ci sono luoghi che, attraversandoli, cambiano chi sei.

Per me la Juventus è stata così.

Oggi, guardando indietro, mi rendo conto che una parte dell’uomo che sono diventato si è sviluppata nel corso di questi anni. Perché il tempo non si misura in partite giocate, in vittorie o trofei. Ma nelle persone incontrate, nelle attese, nei silenzi, nelle delusioni che impari ad accettare e nei momenti in cui trovi dentro di te la forza per ricominciare.

Ho imparato che è possibile essere importanti anche senza essere sempre i protagonisti. Appartenere a qualcosa, a volte, significa mettere da parte se stessi.

La lealtà non ha bisogno di essere detta, perché vive nelle scelte che fai quando nessuno ti sta guardando.

Con questa maglia ho vissuto alcune delle emozioni più belle della mia carriera, ma anche momenti difficili. E oggi ringrazio anche quelli. Perché sono stati proprio quei momenti a obbligarmi a conoscermi. Ho conosciuto tantissimi campioni, ma soprattutto uomini. Persone con cui ho condiviso molto più di uno spogliatoio: giorni, pressioni, risate, sconfitte, vittorie, paure e sogni.

A tutte le persone che lavorano ogni giorno alla Juventus, spesso lontano dagli occhi di tutti: grazie. Ci sono gesti, parole e attenzioni che possono sembrare piccoli mentre li vivi e scopri quanto grandi siano solo nel momento di dire addio.

Ciao tifosi, voglio dire una cosa semplice: ho sempre cercato di essere degno della maglia che ho indossato. Non so se ci sono sempre riuscito, ma so che l’ho rispettata ogni giorno.

Ora è il momento di andare. E fa un effetto strano quando lo scrivi. Perché quando stai tanto tempo in un posto, smetti di chiederti quando finirà. Semplicemente diventa una parte della tua vita. Ma forse crescere significa anche questo: avere il coraggio di lasciar andare qualcosa che amiamo, senza amarlo di meno per questo.

Non è solo questo che resterà di me nella storia della Juventus. Ma dentro di me, la Juventus rimarrà per sempre.

E questo, nessun addio può togliermelo. Grazie, Juve.

Fino Alla Fine”

Foto: Facebook Juventus