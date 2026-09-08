Juventus, per Boga lesione del bicipite femorale. Il comunicato ufficiale

08/09/2026 | 20:12:07

La Juventus continua a perdere pezzi. Dopo i lunghi stop a cui saranno costretti Yildiz e Thuram, si aggiungono anche quelli di Locatelli e Boga.

Il comunicato dei bianconeri: “Manuel Locatelli

A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro. L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita. Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto.