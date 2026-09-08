Juventus, per Boga lesione del bicipite femorale. Il comunicato ufficiale
08/09/2026 | 20:12:07
La Juventus continua a perdere pezzi. Dopo i lunghi stop a cui saranno costretti Yildiz e Thuram, si aggiungono anche quelli di Locatelli e Boga.
Il comunicato dei bianconeri: “Manuel Locatelli
A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato nel corso della gara Juventus-Milan, nella giornata odierna Manuel Locatelli è stato sottoposto a intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio destro.
L’operazione, eseguita dal dott. Bertrand Sonnery-Cottet alla presenza del medico sociale del Club, dott. Marco Freschi, presso l’Hôpital Privé Jean Mermoz di Lione, è perfettamente riuscita.
Da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo previsto.
Jérémie Boga
Questa mattina Jérémie Boga è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il J|medical a seguito di un problema muscolare accusato alla coscia sinistra nella giornata di ieri.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale. Tra due settimane il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli clinici e strumentali per definire con maggiore precisione i tempi di recupero”.
Foto: X Juventus