Juventus, nuovo infortunio per Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra
15/04/2026 | 11:41:32
La Juventus ha comunicato le condizioni dell’attaccante Arkadiusz Milik: il polacco, recentemente rientrato dopo mesi di assenza, si ferma nuovamente.
Questo il bollettino del club:
“In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical.
Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.
Foto: Instagram Milik