Juventus, nuovo infortunio per Milik: lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra

15/04/2026 | 11:41:32

La Juventus ha comunicato le condizioni dell’attaccante Arkadiusz Milik: il polacco, recentemente rientrato dopo mesi di assenza, si ferma nuovamente.

Questo il bollettino del club:

“In seguito a un problema muscolare accusato durante l’allenamento di ieri, martedì 14 aprile, questa mattina Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical.

Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno ripetuti nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero”.

Foto: Instagram Milik