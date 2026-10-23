Juventus, Nico Gonzalez: “Non ho voglia di buttarmi dalla barca, tornerò più forte”

23/10/2026 | 21:14:13

Piove sul bagnato in casa Juventus. I risultati faticano ad arrivare e l’infermeria si riempie ancora: ai lungodegenti Yildiz, Thuram, Locatelli e Conceiçao, si sono aggiunti quest’oggi anche Nico Gonzalez e Zeki Celik. L’argentino, dopo la diagnosi, ha scritto un breve messaggio sui propri social: “Non ho voglia di buttarmi giù dalla barca. Tornerò più forte e con più voglia. Fino alla fine”.

Foto: Instagram Juventus