Juventus-NEC, parla Schuurs: “Domani sarà un derby per me. Vogliamo sempre attaccare e vincere”

16/09/2026 | 19:03:05

Perr Schuurs, ex difensore del Torino e ora al NEC Nijmegen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara di Europa League in casa della Juventus. Per il giocatore olandese si tratta di un ritorno a Torino, dove ha vissuto dal 2022 al 2026. Per una stagione abbondante è stato uno dei migliori centrali del campionato, prima che il maledetto infortunio al crociato lo perseguitasse per un paio di anni. Adesso ha ritrovato la felicità, la continuità e la voglia di giocare a calcio, come ha raccontato a Sky Sport: “Sono stati 3 anni molto difficili, soprattutto mentalmente. Non potevo fare ciò che mi piace, è stato un qualcosa di molto difficile. Ero già felice di giocare, poi ho segnato ed è stato un sogno. Torino è casa mia, sarà sempre nel mio cuore e sono molto felice di essere qua. Siamo una squadra che vuole sempre attaccare. Sarà una partita molto difficile, ma siamo qua per vincere e abbiamo fiducia. Vogliamo migliorare rispetto all’anno scorso, domani sarà una partita molto importante per noi. Questa stagione vogliamo crescere, guardiamo partita dopo partita e vedremo dove saremo. Domani sarà la più difficile delle otto partite”.

Foto: Sito NEC