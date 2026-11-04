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Juventus, i convocati per l’AZ Alkmaar: non recupera McKennie

04/11/2026 | 15:36:06

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Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Europa League contro l’AZ Alkmaar, in programma giovedì alle 21:00. Non recupera Weston McKennie, uscito anzitempo durante la sfida contro il Napoli di campionato. La lista completa:

3 Bremer

4 Gatti

6 Kelly

8 Koopmeiners

9 Kolo Muani

12 Douglas Luiz

13 Boga

15 Kalulu

17 Alajbegovic

18 Ekhator

20 Cambiaso

23 Pinsoglio

25 Vicario

26 Lucumi

27 Woltemade

29 Sarr

32 Cabal

33 Neto

41 Owusu

43 Pagnucco

48 Elimoghale

51 Merola

Foto: Instagram McKennie