Juventus, i convocati per l’AZ Alkmaar: non recupera McKennie
04/11/2026 | 15:36:06
Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Europa League contro l’AZ Alkmaar, in programma giovedì alle 21:00. Non recupera Weston McKennie, uscito anzitempo durante la sfida contro il Napoli di campionato. La lista completa:
3 Bremer
4 Gatti
6 Kelly
8 Koopmeiners
9 Kolo Muani
12 Douglas Luiz
13 Boga
15 Kalulu
17 Alajbegovic
18 Ekhator
20 Cambiaso
23 Pinsoglio
25 Vicario
26 Lucumi
27 Woltemade
29 Sarr
32 Cabal
33 Neto
41 Owusu
43 Pagnucco
48 Elimoghale
51 Merola
Foto: Instagram McKennie