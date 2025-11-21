Juventus, completato con successo l’aumento di capitale per 98 milioni

21/11/2025 | 10:45:59

La Juventus ha comunicato il completamento con successo dell’aumento di capitale lanciato ieri. L’operazione ammonta a 97,8 milioni di euro.

Questo il comunicato del club:

“Facendo seguito al comunicato diffuso in data 20 novembre 2025, Juventus F.C. S.p.A.

(“Juventus” o la “Società”), comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 37.912.181 azioni ordinarie di Juventus, pari a circa il 9,1% del capitale sociale della stessa (post aumento), per un controvalore complessivo pari a Euro 97,8 milioni, effettuato tramite procedura di c.d. accelerated bookbuild riservato a Investitori Istituzionali (come definiti nel comunicato stampa del 20 novembre 2025) (il “Collocamento”).

Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di accelerated bookbuild, il prezzo di emissione delle azioni all’esito del Collocamento è stato fissato in Euro 2,58 per azione.

Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 25 novembre 2025.

Per effetto del completamento del Collocamento:

(a) a seguito dell’aumento di capitale (come meglio descritto nel comunicato stampa del 20 novembre 2025) Juventus emetterà n. 37.912.181 azioni ordinarie per un controvalore complessivo lordo pari a Euro 97.813.426,98, di cui Euro 1.516.487,24 quale valore nominale ed Euro 96.296.939,74 a titolo di sovrapprezzo, che saranno ammesse a quotazione e alle negoziazioni dalla data di emissione su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

(b) il capitale sociale complessivo della Società risulterà pari a Euro 16.731.359,80, suddiviso in n. 417.033.996 azioni ordinarie, prive dell’indicazione del valore nominale;

(c) facendo seguito a quanto comunicato in data 20 novembre 2025, ai soci Exor N.V. e Tether Investments S.A. de C.V., che detengono rispettivamente circa il 65,4% e l’11,5% del capitale sociale di Juventus (pari a circa il 78,9% e il 7,0% dei diritti di voto), sono state allocate nuove azioni pro quota alla rispettiva partecipazione.

Come già comunicato in data 20 novembre 2025, i proventi dell’aumento di capitale saranno utilizzati dalla Società per la realizzazione del Piano Strategico 2024/2025 – 2026/2027 (il “Piano Strategico”) volto (i) al rafforzamento della struttura patrimoniale; (ii) al sostegno del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Strategico stesso, tra cui l’ulteriore rafforzamento del brand a livello internazionale e la progressiva riduzione dell’indebitamento; nonché (iii) al mantenimento della massima competitività sportiva a livello italiano ed internazionale.

Nell’ambito del Collocamento, UniCredit Bank GmbH, Milan Branch ha agito quale global coordinator e sole bookrunner (“UniCredit” o il “Global Coordinator”).

Nel contesto del Collocamento, Juventus ha assunto un impegno di lock-up nei confronti di UniCredit della durata di 90 giorni in linea con la prassi di mercato in operazioni analoghe.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge”.

Foto: X Juventus