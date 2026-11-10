Juve Stabia, respinto il ricorso: rimangono i due punti di penalizzazione

10/11/2026 | 19:45:52

La Juve Stabia non avrà indietro i punti di penalizzazione inflittigli a settembre. Lo comunica la FIGC con un comunicato: “La Corte Federale d’Appello ha respinto il reclamo della SS Juve Stabia (Serie B) avverso l’incongruità della sanzione dei 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. Il club campano era stato sanzionato lo scorso 24 settembre dal Tribunale Federale Nazionale per non aver prodotto, in relazione alla cessione perfezionatasi il 17 aprile scorso, alla neocostituita Stabia Capital Srl, del 100% del capitale della società sportiva, la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, unitamente alla copia dell’atto dal quale è conseguita l’acquisizione del 17 aprile 2026”.

Foto: Sito Juve Stabia