Juve Stabia-Catanzaro, le formazioni ufficiali
18/04/2026 | 18:58:06
Alle 19,30, si chiude il sabato di Serie B con la sfida playoff tra Juve Stabia e Catanzaro.
Queste le formazioni ufficiali:
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Diakitè, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Correia, Pierobon, Cacciamani; Torrasi, Gabrielloni Allenatore:Abate.
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Frosinini, Pompetti, Rispoli, Alesi; Liberali, Di Francesco; Pittarello. Allenatore: Aquilani.
Foto: logo Serie B