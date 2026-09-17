Juve, manita al NEC: Alajbegovic, Woltemade e Celik firmano le prime reti in bianconero, si sblocca Kolo Muani
17/09/2026 | 22:57:45
Trionfo al debutto per la Juventus in Europa League, che batte per 5-0 il NEC.
La Juventus si dimostra in partita sin dai primi minuti del match e non ci vuole molto, infatti, prima della rete del vantaggio bianconero, arrivata al 9′ con Nico Gonzalez. Al 24′ la Juventus raddoppia con Alajbegovic, che trova finalmente la sua prima marcatura in bianconero.
Al 34′ Alajbegovic serve in profondità Nico Gonzalez, che viene però atterrato in area da Kabar. L’arbitro assegna dunque il calcio di rigore, trasformato al 35′ da Woltemade. Le squadre tornano quindi negli spogliatoi sul punteggio di 3-0.
Nel secondo tempo la storia non cambia: gli avversari non riescono a impensierire la difesa della Juve, che, nonostante il largo vantaggio, continua a mostrarsi offensiva. L’atteggiamento dei bianconeri viene nuovamente premiato al 75′, quando Celik trova la rete del 4-0. All’82’ si sblocca anche Kolo Muani, che segna la sua prima rete dal ritorno in bianconero e chiude il match sul punteggio di 5-0.
Foto: X Juve