Juve imbarazzante: 2-0 Genoa con merito. Il Napoli domina a Monza: 4-1, a segno anche De Bruyne

28/10/2026 | 22:42:19

Terminate le partite delle 20:45 di Serie A.

Il Genoa batte per 2-0 la Juventus. I Grifoni non hanno dovuto attendere molto per portarsi in vantaggio: gli uomini di De Rossi hanno sbloccato il risultato al 12′ con Ehizibue. I padroni di casa hanno poi approfittato delle difficoltà della Juventus nel trovare il ritmo partita, siglando il raddoppio al 28′ con Baldanzi. Le squadre sono così rientrate negli spogliatoi sul risultato di 2-0.

Nel secondo tempo, la Juventus prende in mano il possesso del pallone, ma continua a faticare in fase offensiva, senza riuscire a trovare la via del gol. Il Genoa, forte del doppio vantaggio, preferisce non scoprirsi e gestire il risultato. La partita termina così sul 2-0 in favore dei rossoblù.

Il Napoli vince largamente per 4-1 in casa del Monza. I partenopei passano in vantaggio al 10′ del primo tempo con Hojlund. Dopo la rete subita, il Monza reagisce e riesce a trovare il gol del pareggio al 43′ con Varela. Le squadre rientrano così negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Nel secondo tempo, il Napoli prende in mano le redini della partita e torna in vantaggio al 48′ grazie alla rete di Politano. Al 62′ Marin incorna la rete del 3-1 sul corner di Politano, mentre al 67′ De Bruyne cala il poker, chiudendo definitivamente la partita sul 4-1 in favore degli azzurri.

Foto: Instagram Napoli