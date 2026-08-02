Juve, i convocati per la tournée in Asia: ci sono Kolo Muani e Alajbegovic
02/08/2026 | 19:25:24
La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la tournée a Hong Kong e Perth.
La squadra è in partenza verso Hong Kong dove, mercoledì 5 agosto, andrà in scena il test contro il Chelsea. Conclusa la parentesi asiatica, il gruppo volerà in Australia alla volta di Perth per gli ultimi due appuntamenti del tour: prima la sfida con l’Inter di sabato 8 agosto, seguita dal confronto con il Palermo in programma martedì 11 agosto.
Di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione di mister Luciano Spalletti.
I CONVOCATI
Alajbegovic
Arthur
Boga
Bremer
Cabal
Cambiaso
Celik
Conceicao
David
Di Gregorio
Douglas Luiz
Durmisi
Gatti
Gil Puche
Kalulu
Kelly
Kolo Muani
Koopmeiners
Licina
Locatelli
McKennie
Milik
Miretti
Nava
Oboavwoduo
Owusu
Perin
Pinsoglio
Rugani
Yildiz
Zhegrova