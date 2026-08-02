La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la tournée a Hong Kong e Perth.

La squadra è in partenza verso Hong Kong dove, mercoledì 5 agosto, andrà in scena il test contro il Chelsea. Conclusa la parentesi asiatica, il gruppo volerà in Australia alla volta di Perth per gli ultimi due appuntamenti del tour: prima la sfida con l’Inter di sabato 8 agosto, seguita dal confronto con il Palermo in programma martedì 11 agosto.

Di seguito l’elenco dei giocatori a disposizione di mister Luciano Spalletti.

I CONVOCATI

Alajbegovic

Arthur

Boga

Bremer

Cabal

Cambiaso

Celik

Conceicao

David

Di Gregorio

Douglas Luiz

Durmisi

Gatti

Gil Puche

Kalulu

Kelly

Kolo Muani

Koopmeiners

Licina

Locatelli

McKennie

Milik

Miretti

Nava

Oboavwoduo

Owusu

Perin

Pinsoglio

Rugani

Yildiz

Zhegrova

Foto: X Juventus