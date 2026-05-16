Juve, i convocati per la Fiorentina: Spalletti chiama anche gli infortunati

16/05/2026 | 22:46:43

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina. Il tecnico toscano ha deciso di chiamare tutti i giocatori della rosa. Presenti anche Milik e Cabal, nonostante non possano scendere in campo in quanto infortunati.

Di seguito l’elenco completo:

1 Perin 2 Holm 3 Bremer 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Zhegrova 13 Boga 14 Milik 15 Kalulu 16 Di Gregorio 17 Adzic 18 Kostic 19 Thuram 20 Openda 21 Miretti 22 McKennie 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 30 David 32 Cabal

Foto: sito Juventus