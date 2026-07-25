Juve, amichevole ok con lo Standard Liegi. Decide una punizione di Miretti
25/07/2026 | 21:54:36
La Juventus coglie la prima vittoria del suo precampionato vincendo 1-0 l’amichevole contro lo Standard Liegi. Gara non bellissima, ritmi blandi, tante rotazioni per Spalletti ancora privo di alcuni Nazionali. Decide la gara, nel secondo tempo, una punizione di Miretti. Cambiaso sulla palla tocca per il centrocampista che calcia una botta centrale, che si insacca. Buone impressioni per Spalletti con la Juve che non ha incassato gol il due amichevoli.
Foto: Instagram Juventus