Juric: “Nel primo tempo il Cagliari ha fatto meglio di noi, non ci andrà sempre bene”

19/10/2026 | 21:02:37

Le parole di Ivan Juric in conferenza stampa dopo la vittoria sul Cagliari: “Nel primo tempo è mancato qualcosa, molto meglio nella ripresa quando abbiamo capito la situazione ed abbiamo attaccato tantissimo. Varela? Può migliorare ancora tanto. Il Cagliari ha fatto molto meglio nel primo tempo, ed è stata dura. Ha giocatori forti, da Romano, a Mendy, a Nzola, a Maldini. Non andrà sempre bene, quindi dovremo cercare di lavorare sempre al massimo. I goal? Ci concentriamo molto sotto questo aspetto. Cerchiamo di lavorare sulle situazioni di transazione e recupero palla per capovolgere subito l’azione. Il Cagliari? Ha fatto la sua partita, è stata molto tosta. Ha creato, ma non capitalizzato, e nel calcio va così”.

foto sito monza