Juric: “La sconfitta di Parigi ci deve dare forza. Lookman? Domani disponibile”

20/09/2025 | 13:41:28

Ivan Juric ha presentato in conferenza stampa il match in programma domani alle 15:00 tra Torino e Atalanta. Le sue parole:

“La sconfitta con il PSG ci deve dare forza. La squadra è molto motivata, considerando anche le cose positive fatte contro il Lecce. Lookman ha parlato con me, con la squadra e con il mio staff. È stato accolto bene e da domani comincerà a essere disponibile. L’autonomia non è ancora al massimo, visto che si è allenato da solo, ma staremo a vedere. In allenamento ha fatto molto bene. Se partirà titolare? Lo vedremo, ha fatto pochi allenamenti con la squadra. Per noi rimane comunque importante, ma valuterò.”

Foto: Instagram Atalanta