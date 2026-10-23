Juric: “Il rigore era netto, ma la linea arbitrale mi sta piacendo. Varela? Non è il migliore attaccante che io abbia allenato”

23/10/2026 | 23:09:47

Ivan Juric commenta la sconfitta contro il Torino a DAZN: “Il primo tempo è stato equilibrato e abbiamo preso gol nel nostro miglior momento. Dopo il pareggio, loro hanno fatto meglio nel palleggio e hanno meritato di vincere. Dovevamo vincere i contrasti e non siamo riusciti a essere dominanti. Cambi? Robinson ha fatto cose interessanti, come Dany Mota. Mi sono piaciuti tutti. Varela? Ha fame, lavora. Non è il migliore attaccante che io abbia mai allenato. Crescerà sicuramente, è in buon momento. Rigore? Il rigore c’è. Penso sia netto. Ma aldilà di questo episodio, che lo tocca, lo sposta e lo fa cadere, però la linea arbitrale mi sta piacendo e i giocatori si stanno adattando. Gli errori succederanno sempre ma non accuso nessuno”.

Foto: Instagram Monza