Juric: “Calendario difficile, ora abbiamo due squadre del nostro livello. Radonjic? Vedremo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha così parlato alla vigilia della sfida col Sassuolo: “Abbiamo avuto un calendario difficile, veniamo dalla vittoria contro il Lecce e abbiamo due sfide con squadre che possiamo metterle al nostro livello. Cercheremo di fare punti”.

Poi ha proseguito facendo il punto sugli infortunati, partendo da Pellegri: “Ha sentito fastidio a una sua cicatrice e vediamo domani. Djidji è ancora fuori, Soppy sta finendo il percorso, di Schuurs non c’è bisogno di dirl. Zapata? Domani vedrò se schierarlo o meno dall’inizio, devo vedere come ha recuperato e parlare con lui per capire”. E su Radonjic: “Vedremo”

