Juric: “Belotti starà fuori a lungo. Mercato di gennaio? Non mi piace, per l’attaccante vedremo”

Alla vigilia del match di domani tra Torino ed Empoli, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa e si è soffermato sull’infortunio di Belotti.

Come ha reagito la squadra all’infortunio di Belotti? “E’ un giocatore come gli altri, la gente va avanti: mi spiace per lui perché stava dando segnali importanti, starà fuori e spero sia un po’ prima di metà febbraio. Ma starà fuori per un lungo periodo”.

Sta pensando a cambiare modulo? “Mai, assolutamente no. Al posto di Djidji ci sono Zima e Izzo, al posto di Belotti c’è Sanabria. Questo non è un problema”.

L’infortunio di Belotti cambia il mercato? “In estate si fa il punto, a volte sbagli anche. Gennaio non mi piace, in tanti stanno migliorando e poi se ci saranno situazioni, che qualcuno può alzare il livello, allora sì. Ma si farà poco. Per l’attaccante vedremo”.

FOTO: Sito Torino